Эрдоган обсудил с Маском сотрудничество в космической сфере

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел видеоконференцию с американским предпринимателем, главой компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел видеоконференцию с американским предпринимателем, главой компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг администрация турецкого лидера.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в космической сфере и по технологии электромобилей.

"Обсуждались вопросы многостороннего сотрудничества между государственными и частными компаниями в Турции в сферах [запуска] спутников и космических технологий. Также на переговорах затрагивались вопросы автономных автомобилей и цифровой экономики, а также будущие шаги для развития имеющегося уровня сотрудничества и долгосрочных инвестиций", - сообщила администрация Эрдогана.

В частности, Эрдоган обсудил с Маском варианты взаимодействия, благодаря которым Турция сможет получить литий-ионные аккумуляторы для своего электрокара TOGG, который в ближайшие годы Анкара намерена производить серийно.

Турецкий лидер проинформировал Маска о намерениях продолжать наращивать группировку спутников на орбите за счет аппаратов Turksat. Также Эрдоган рассказал главе SpaceX о Национальной космической программе Турции, в рамках которой Анкара планирует осуществлять беспилотные и пилотируемые полеты и готовить собственных космонавтов.