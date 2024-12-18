О нас

Эрдоган обсудил с Макроном ситуацию в Сирии

Эрдоган обсудил с Макроном ситуацию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
В регионе
18 декабря 2024 г. 15:33
Эрдоган обсудил с Макроном ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном вопросы региональной и глобальной повестки.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении администрации президента Турции по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

"В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией, а также вопросы региональной и глобальной повестки. Эрдоган подчеркнул важность защиты территориальной целостности и суверенитета Сирии и выразил удовлетворение возобновлением работы посольства Франции в этой стране", - говорится в сообщении.

Согласно информации, турецкий лидер также отметил важность совместных усилий международного сообщества в восстановлении Сирии, что поспособствует скорейшему возвращению сирийских беженцев на свои земли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Erdogan, Macron discuss situation in Syria
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Makronla regional məsələləri müzakirə edib

Самое важное

В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
16 декабря 2024 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi