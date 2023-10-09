Эрдоган обсудил с Махмудом Аббасом палестино-израильский кризис

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с главой Палестины Махмудом Аббасом палестино-израильский кризис и заявил об усилиях, которые прилагают в Анкаре для его урегулирования.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с главой Палестины Махмудом Аббасом палестино-израильский кризис и заявил об усилиях, которые прилагают в Анкаре для его урегулирования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора.

"В ходе разговора были рассмотрены последние события, касающиеся Израиля и Палестины, а также события, связанные с напряженностью в регионе. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает все необходимые усилия для скорейшего прекращения противостояния и [наступления] спокойствия в регионе", - говорится в сообщении.