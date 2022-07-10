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Эрдоган обсудил с Лапидом турецко-израильские отношения

Эрдоган обсудил с Лапидом турецко-израильские отношения Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в воскресенье по телефону с новым премьер-министром Израиля Яиром Лапидом двусторонние отношения и региональные вопросы.
В регионе
10 июля 2022 г. 22:58
Эрдоган обсудил с Лапидом турецко-израильские отношения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», в Управлении по связям при Администрации президента Турции сообщили, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Яир Лапид позвонил президенту Эрдогану по случаю Курбан байрамы.

В ходе телефонного разговоры лидеры Турции и Израиля обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.

Президент Турции поздравил Яира Лапида с вступлением в должность главы правительства.

Эрдоган пожелал, чтобы назначенные на 1 ноября выборы принесли удачу израильскому народу.

Турецкий лидер выразил надежду на то, что израильское правительство до выборов откажется от расширения еврейских поселений на палестинских землях и сохранит статус-кво Мечети «Аль-Акса».

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan İsrailin Baş naziri ilə danışıb

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