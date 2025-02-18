Эрдоган обсудил с генсеком НАТО региональные вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе беседы обсуждались региональные и глобальные вопросы.
Отмечается, что Эрдоган заявил, что Турция делает все возможное для прекращения войны между Украиной и Россией и продолжит выполнять свои обязательства, поддерживая контакты со многими лидерами и представителями международных организаций, включая воюющие стороны, и о возможности справедливого и прочного мира.
Турецкий лидер отметил, что его страна прилагает усилия для прекращения войн в своем регионе и во всем мире.
"Важно, чтобы международное сообщество внесло свой вклад наряду с Турцией для прекращения войн и установлению мира", - отметил Эрдоган.