Эрдоган обсудил с генсеком НАТО региональные вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе беседы обсуждались региональные и глобальные вопросы.

Отмечается, что Эрдоган заявил, что Турция делает все возможное для прекращения войны между Украиной и Россией и продолжит выполнять свои обязательства, поддерживая контакты со многими лидерами и представителями международных организаций, включая воюющие стороны, и о возможности справедливого и прочного мира.

Турецкий лидер отметил, что его страна прилагает усилия для прекращения войн в своем регионе и во всем мире.

"Важно, чтобы международное сообщество внесло свой вклад наряду с Турцией для прекращения войн и установлению мира", - отметил Эрдоган.