О нас

Эрдоган и генсек НАТО обсудили ситуацию в Украине и предстоящую встречу Трампа с Путиным

Эрдоган и генсек НАТО обсудили ситуацию в Украине и предстоящую встречу Трампа с Путиным 18:28
В регионе
14 августа 2025 г. 18:59
Эрдоган и генсек НАТО обсудили ситуацию в Украине и предстоящую встречу Трампа с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили по телефону текущую ситуацию в российско-украинской войне.

Как сообщает Report со ссылкой на управление коммуникаций президента Турции, Эрдоган отметил, что в продолжающихся в Стамбуле переговорах по обеспечению перемирия между сторонами достигнут прогресс.

Собеседники также обсудили региональные и глобальные вопросы, а также обменялись мнениями о предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, которая ожидается на Аляске.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkish President, NATO Secretary General discuss Russia-Ukraine War
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan NATO Baş katibi ilə Rusiya-Ukrayna müharibəsini müzakirə edib

Самое читаемое

Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
9 августа 2025 г. 17:25
Ракетный удар России по базе SOCAR в Одессе является частью политики давления Москвы на Баку
Ракетный удар России по базе SOCAR в Одессе является частью политики давления Москвы на Баку
8 августа 2025 г. 22:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi