Эрдоган и генсек НАТО обсудили ситуацию в Украине и предстоящую встречу Трампа с Путиным

18:28

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили по телефону текущую ситуацию в российско-украинской войне.

Как сообщает Report со ссылкой на управление коммуникаций президента Турции, Эрдоган отметил, что в продолжающихся в Стамбуле переговорах по обеспечению перемирия между сторонами достигнут прогресс.

Собеседники также обсудили региональные и глобальные вопросы, а также обменялись мнениями о предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, которая ожидается на Аляске.