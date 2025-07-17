Эрдоган обсудил с аш-Шараа ситуацию в Сирии

Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа.

Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

Отмечается, что лидеры обсудили последнюю ситуацию в Сирии после нападений Израиля.

Согласно информации, Эрдоган в ходе беседы заявил, что нападения Израиля на Сирию неприемлемы, это событие создает опасность для всего региона, и Анкара, как и прежде, продолжит оказывать поддержку сирийскому народу.

Он отметил, что Турция с удовлетворением встретила достигнутое в Сирии перемирие с друзами.

Ахмед аш-Шараа выразил благодарность Эрдогану за поддержку в сохранении политического единства в Сирии, обеспечении территориальной целостности и защите ее суверенитета.