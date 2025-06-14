Эрдоган обсудил по телефону с Трампом конфликт Израиля и Ирана

Эрдоган в разговоре с Трампом заявил о готовности Анкары содействовать недопущению эскалации в регионе - канцелярия турецкого лидера.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган в ходе беседы заявил, что Турция внимательно следит за напряженностью между Израилем и Ираном и готова содействовать недопущению эскалации в регионе.

По его мнению, переговоры по ядерному соглашению являются единственным путем решения проблемы.

Главы государств также обсудили региональные и глобальные вопросы.