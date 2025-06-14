О нас

Эрдоган обсудил по телефону с Трампом конфликт Израиля и Ирана

Эрдоган обсудил по телефону с Трампом конфликт Израиля и Ирана Эрдоган в разговоре с Трампом заявил о готовности Анкары содействовать недопущению эскалации в регионе - канцелярия турецкого лидера.
В регионе
14 июня 2025 г. 23:07
Эрдоган обсудил по телефону с Трампом конфликт Израиля и Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган в ходе беседы заявил, что Турция внимательно следит за напряженностью между Израилем и Ираном и готова содействовать недопущению эскалации в регионе.

По его мнению, переговоры по ядерному соглашению являются единственным путем решения проблемы.

Главы государств также обсудили региональные и глобальные вопросы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan və Tramp İsrail-İran gərginliyini müzakirə ediblər

Самое важное

Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана
Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана
14 июня 2025 г. 20:35
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
14 июня 2025 г. 20:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi