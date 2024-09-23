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Эрдоган обсудил Газу с премьер-министром Албании

Эрдоган обсудил Газу с премьер-министром Албании Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в США для участия в "Недели высокого уровня" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с премьер-министром Албании Эди Рамой двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы, включ
В регионе
23 сентября 2024 г. 02:07
Эрдоган обсудил Газу с премьер-министром Албании

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в США для участия в "Недели высокого уровня" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с премьер-министром Албании Эди Рамой двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы, включая войну в Газе.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Турции, встреча состоялась в Турецком доме в Нью-Йорке.

"На встрече обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Албанией, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что турецкая сторона продолжит работать над дальнейшим развитием двусторонних отношений между Турцией и Албанией во всех сферах", - отметила пресс-служба.

Турецкий лидер подчеркнул, что "резня на палестинских территориях, в частности в Газе, наносит ущерб региональному и глобальному миру, нарушениям прав человека и международного права необходимо положить конец, и если все мировые державы будут действовать для установления мира, Израиль будет вынужден остановиться".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Albaniyanın Baş naziri ilə Qəzzanı müzakirə edib

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