Эрдоган: Общий бюджет предприятий оборонпрома Турции вырастет до 75 млрд долларов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство намерено довести общий бюджет предприятий оборонной промышленности страны до 75 млрд долларов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство намерено довести общий бюджет предприятий оборонной промышленности страны до 75 млрд долларов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Количество проектов в оборонной промышленности выросло с 62 до 750, количество компаний - с 56 до 2 700. Сегодня эта цифра превысила 60 млрд долларов. А далее с учетом проектов, находящихся на стадии тендеров, мы увеличиваем бюджет оборонпрома до 75 млрд долларов", - сказал Эрдоган, выступая на церемонии передачи армии первого отечественного десантного корабля Anadolu.

Увеличение финансирования, по словам Эрдогана, приведет "к новым прорывам во всех областях".

"Мы достигли заметного уровня снижения иностранной зависимости в оборонной сфере. Сейчас доля отечественных и национальных разработок и участия дошла до 80%. Мы строим не только технику, но производим и боеприпасы. На нашу продукцию есть спрос внутри и за пределами страны", - сказал президент Турции.