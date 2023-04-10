О нас

Эрдоган: Общий бюджет предприятий оборонпрома Турции вырастет до 75 млрд долларов

Эрдоган: Общий бюджет предприятий оборонпрома Турции вырастет до 75 млрд долларов Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство намерено довести общий бюджет предприятий оборонной промышленности страны до 75 млрд долларов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
В регионе
10 апреля 2023 г. 16:46
Эрдоган: Общий бюджет предприятий оборонпрома Турции вырастет до 75 млрд долларов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство намерено довести общий бюджет предприятий оборонной промышленности страны до 75 млрд долларов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Количество проектов в оборонной промышленности выросло с 62 до 750, количество компаний - с 56 до 2 700. Сегодня эта цифра превысила 60 млрд долларов. А далее с учетом проектов, находящихся на стадии тендеров, мы увеличиваем бюджет оборонпрома до 75 млрд долларов", - сказал Эрдоган, выступая на церемонии передачи армии первого отечественного десантного корабля Anadolu.

Увеличение финансирования, по словам Эрдогана, приведет "к новым прорывам во всех областях".

"Мы достигли заметного уровня снижения иностранной зависимости в оборонной сфере. Сейчас доля отечественных и национальных разработок и участия дошла до 80%. Мы строим не только технику, но производим и боеприпасы. На нашу продукцию есть спрос внутри и за пределами страны", - сказал президент Турции.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Стала известна личность водителя, погибшего при ДТП в Евлахе
Стала известна личность водителя, погибшего при ДТП в Евлахе
3 апреля 2023 г. 23:51
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
4 апреля 2023 г. 18:09
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
5 апреля 2023 г. 07:59
Состоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
ФотоСостоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
5 апреля 2023 г. 18:15
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
6 апреля 2023 г. 12:10
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
6 апреля 2023 г. 21:27
В рамках Года Гейдара Алиева в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
ФотоВ рамках "Года Гейдара Алиева" в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
8 апреля 2023 г. 13:07
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
9 апреля 2023 г. 13:44
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
10 апреля 2023 г. 08:45
МЧС провел акцию по посадке деревьев в рамках Года Гейдара Алиева
МЧС провел акцию по посадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева"
3 апреля 2023 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi