Эрдоган обратился к Конгрессу США: Мы не будем сидеть сложа руки

"Я надеюсь, что США проявят здравомыслие в связи с приобретением нами "С-400" у России".

Как сообщает, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на расширенном заседании председателей провинциальных организаций Партии справедливости и развития.

По его словам, официальная Анкара в 2020 году приступит к активному использованию этих систем.

Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что Турция до конца доведет все запланированные проекты для обеспечения своей безопасности: "Ни одна угроза не помешает нам реализовать приоритеты, связанные с безопасностью нашей страны. Мы сделаем все, в чем нуждаемся в связи с безопасностью".

Президент сказал, что до сих пор страна выплатила 1 млрд 430 млн долларов США по проекту "Ф-35": "Из-за того, что в период правления экс-президента США Барака Обамы Турции не продали "Патриот", мы покупаем сейчас "С-400". Я обращаюсь к Конгрессу, мы хотели во времена Барака Обамы купить "Патриот", вы нам не позволили. Теперь вы вновь хотите препятствовать в период Дональда Трампа. Мы купим у того, кто продаст. Наша деятельность в этом направлении продолжается. Мы не будем сидеть сложа руки".