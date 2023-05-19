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Эрдоган обратился к гражданам Турции, проживающим за границей

Эрдоган обратился к гражданам Турции, проживающим за границей Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к гражданам, проживающим за границей.
В регионе
19 мая 2023 г. 11:30
Эрдоган обратился к гражданам Турции, проживающим за границей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к гражданам, проживающим за границей.

Как сообщает Report, он написал об этом в твиттер.

В своем обращении турецкий лидер напомнил, что он успешно завершил первый тур выборов с высокой явкой избирателей: "Несмотря на все трудности, вы выполнили свой гражданский долг самым прекрасным образом. Вы проявили уважение ко мне и к Республиканскому альянсу. Вы не были побеждены давлением со стороны членов террористической организации и попытками сломить вашу волю. Вы внесли свой вклад в силу турецкой демократии".

Эрдоган сказал, что имя каждого избирателя вписано золотыми буквами в историю политики: "Я искренне благодарен Вам за это. Сейчас перед нами второй тур президентских выборов. Процесс голосования за рубежом и на таможенных постах начнется завтра. Поэтому я призываю всех проголосовать. Я искренне верю, что достойно выйдем из этого испытания".

Напомним, что 28 мая в Турции пройдет второй тур президентских выборов.

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Версия на английском языке Erdogan addresses Turkish citizens living abroad
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan xaricdə yaşayan Türkiyə vətəndaşlarına müraciət edib

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