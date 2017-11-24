Эрдоган обнародовал детали договоренности, достигнутой Турцией, Россией и Ираном по сирийскому вопросу

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Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "Мы с друзьями продолжим совместную деятельность по созданию в Африне пунктов контроля и наблюдательных пунктов".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, комментируя результаты трехсторонней встречи в Сочи с президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Рухани.

По словам Р. Т. Эрдогана, в Сочи была достигнута договоренность по вопросу политического единства и территориальной целостности Сирии. По его словам, их основная цель - найти устойчивое и надежное политическое решение кризиса, которое будет принято сирийским народом. Глава государства заявил, что решение в связи с лицами, которые будут приглашены в Конгресс сирийского национального диалога, примут Анкара, Москва и Тегеран: "Обсуждение вопроса по Африну на сочинской встрече было очень важно с точки зрения подходов России и Ирана к данному вопросу. Мы с друзьями продолжим совместную деятельность по созданию в Африне пунктов контроля и наблюдательных пунктов. Мы решительно продолжим свой путь. С возвращением истинных владельцев в Африн нормализуется демографическая структура города. Население Африна состоит на 50% из арабов, 30% курдов, остальные туркманы и другие этнические группы. Возвращение жителей из лагерей беженцев в Африн будет возвращением в город истинных хозяев. Этот вопрос подходит и для Идлиба. Возвращение на свои земли жителей Идлиба из Турции будет означать восстановление прежней демографической структуры".

Отметим, что Эрдоган заранее объявил, что 22 ноября в трехсторонней встрече в Сочи обсудят и ситуацию в регионах Сирии - Африн и Идлиб.

Напомним, что 7 октября Вооруженные силы Турции разместили в Идлибе 200 солдат, 120 из них солдаты специального назначения. 8 танков и 50 бронированных транспортных средств Турции также находятся на территории Сирии.

Турецкие военные будут обеспечивать безопасность внутри Идлиба, а Россия - безопасность окружения города. Идлиб расположен на границе с турецкой провинцией Хатай, Африн - с Газиантеп.