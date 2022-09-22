Эрдоган: Обмен пленными между Россией и Украиной является важным шагом на пути к прекращению войны

Обмен пленными между Россией и Украиной при посредничестве Турции является важным шагом на пути к прекращению войны.

Обмен пленными между Россией и Украиной при посредничестве Турции является важным шагом на пути к прекращению войны.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Генассамблее ООН.

Эрдоган положительно оценил вчерашний обмен 200 военнопленными между двумя странами в результате его дипломатической работы с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава государства Турции подчеркнул, что усилия по установлению мира между Россией и Украиной продолжаются.

Эрдоган поблагодарил Путина и Зеленского за обмен пленными.