Эрдоган: Обмен пленными между Россией и Украиной является важным шагом на пути к прекращению войны

Обмен пленными между Россией и Украиной при посредничестве Турции является важным шагом на пути к прекращению войны.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Генассамблее ООН.
Эрдоган положительно оценил вчерашний обмен 200 военнопленными между двумя странами в результате его дипломатической работы с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Глава государства Турции подчеркнул, что усилия по установлению мира между Россией и Украиной продолжаются.
Эрдоган поблагодарил Путина и Зеленского за обмен пленными.