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Эрдоган: Обмен пленными между Россией и Украиной является важным шагом на пути к прекращению войны

Эрдоган: Обмен пленными между Россией и Украиной является важным шагом на пути к прекращению войны Обмен пленными между Россией и Украиной при посредничестве Турции является важным шагом на пути к прекращению войны.
В регионе
22 сентября 2022 г. 08:41
Эрдоган: Обмен пленными между Россией и Украиной является важным шагом на пути к прекращению войны

Обмен пленными между Россией и Украиной при посредничестве Турции является важным шагом на пути к прекращению войны.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Генассамблее ООН.

Эрдоган положительно оценил вчерашний обмен 200 военнопленными между двумя странами в результате его дипломатической работы с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава государства Турции подчеркнул, что усилия по установлению мира между Россией и Украиной продолжаются.

Эрдоган поблагодарил Путина и Зеленского за обмен пленными.

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Версия на английском языке Exchange of hostages between Russia and Ukraine is significant step towards end of war, says Erdogan 
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Rusiya və Ukraynanın əsir mübadiləsi müharibənin sonu istiqamətində mühüm addımdır"

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