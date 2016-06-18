Эрдоган: Обезврежено 7 600 террористов

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Внешняя зависимость оборонной промышленности Турции составляла примерно 80%, теперь этот показатель снизился до 40%.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии спуска на воду корабля в командовании Стамбульской верфи.

"Было доказано, что террористическая группировка (имеется в виду РПК - прим. Report) создавала проблемы реформам, проводимым в 2009 году под различными названиями. В результате операций, проведенных против группировки в последние годы, было обезврежено более 7 600 террористов", - отметил президент.