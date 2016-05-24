 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эрдоган: Турция не ждет пожертвований от ЕС, а ждет честности

    Обещанные ЕС средства для беженцев не поступают

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Обещанные ЕС в рамках соглашения о мигрантах 3 млрд. евро на деле не выделяются Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле в рамках Всемирного саммита по гуманитарным вопросам.

    "К сожалению, мы видим, что обещанные со стороны ЕС средства, не поступают. Хотя мне сообщили, что до июля должен поступить 1 млрд. евро. Эти деньги пойдут не нам, а в лагеря беженцев, нуждающимся", - сказал он. 

    По словам Эрдогана, "Турция не ждет пожертвований от ЕС, а ждет честности".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi