Эрдоган: Объем экспорта Турции приблизился к рекордной отметке в $300 млрд

Объем экспорта Турции уже приблизился к планке в 300 млрд долларов.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеопослании к участникам саммита группы Turkuaz-2023.
"Объем экспорта Турции каждый месяц устанавливает все новые рекорды и уже приблизился к планке в 300 млрд долларов", - констатировал президент.
Касаясь ситуации в энергетической сфере, Эрдоган акцентировал внимание на разработке месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря.
"Усилия по доставке газа с месторождения с резервами в 540 млрд кубометров продолжаются в круглосуточном режиме", - сказал он.
Президент рассказал и об успехах оборонной промышленности страны.
"Если в 2022 году Турция экспортировала лишь 248 млн долларов оборонной продукции, то по итогам прошлого года этот показатель достиг рекордных 3 млрд 224 млн долларов. В нынешнем году мы прогнозируем также превышение планки экспорта в 3 млрд долларов", - сказал он.
Эрдоган подчеркнул, что власти Турции полны решимости превратить 2023-й год, когда будет праздноваться столетие Республики, в веху нового развития страны.
Касаясь уровня инфляции в стране, турецкий лидер отметил, что эта проблема уже не решается путем задействования "классических механизмов" повышения процентных ставок.
"Страны, где пытаются применить подобные методы, сталкиваются не только с всеобщим повышением цен, но и потерей рабочих мест", - констатировал президент.