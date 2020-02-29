​Эрдоган об уничтожении свыше 2100 сторонников режима Асада

Турция в сирийском вопросе не ищет приключений, и тем более не стремится к расширению территорий.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу в Стамбуле.

По словам турецкого лидера, на территории Турции уже находятся 3,7 миллионов сирийцев, и страна попросту не осилит новую волну беженцев.

Эрдоган подчеркнул, что турецкие войска введены в Идлиб в ответ на призыв местного населения.

«Открыто заявляю, что Турции предлагают уступить террористам и враждебному Анкаре режиму», - отметил Эрдоган.

Комментируя итоги телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, Эрдоган сказал: «Я открыто спросил у Путина, «Что вы делаете в Идлибе? Если хотите создать военную базу, то создавайте, однако уйдите с пути Турции».

Эрдоган заявил, что Турция продемонстрирует режиму Башара Асада и его сторонникам свою решимость.