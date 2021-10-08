О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эрдоган о значимости железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Эрдоган о значимости железной дороги Баку-Тбилиси-Карс "Мы обеспечили беспрерывное передвижение поездов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс".
В регионе
8 октября 2021 г. 13:36
Эрдоган о значимости железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

"Мы обеспечили беспрерывное передвижение поездов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс".

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления на 12-м Транспортном и коммуникационном совете в аэропорту Ататюрка.

Он отметил, что в ближайшее время будет запущен экспресс-поезд в направлении Анкара-Сивас. По его словам, работы по многим маршрутам продолжаются.

"Мы увеличили протяженность автомобильной дороги с 1 717 до 3 532 км. В 2023 году протяженность автодороги вырастет до 4 100 км. Мы увеличили общую протяженность туннелей с 50 до 631 км, мостов – с 311 до 710 км. Количество аэропортов увеличили с 26 до 56, а количество полетов с 50 до 127 стран и 329 пунктов", - добавил Эрдоган.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Erdogan underscores importance of Baku-Tbilisi-Kars railway
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xəttinin əhəmiyyətindən danışıb

Другие новости из категории

В Батуми обрушилась часть жилого дома
В Батуми обрушилась часть жилого дома
8 октября 2021 г. 12:28
Чавушоглу: Азербайджан и Армения могут наладить сотрудничество за счет инновационного мышления
Чавушоглу: Азербайджан и Армения могут наладить сотрудничество за счет инновационного мышления
8 октября 2021 г. 12:22
Установлена причина смерти украинского депутата
Установлена причина смерти украинского депутата
8 октября 2021 г. 11:30
В Грузии за сутки COVID-19 заразились свыше 2,6 тыс. человек
В Грузии за сутки COVID-19 заразились свыше 2,6 тыс. человек
8 октября 2021 г. 11:14
Турция намерена закупить у США 40 истребителей F-16
Турция намерена закупить у США 40 истребителей F-16
8 октября 2021 г. 10:35
В России число погибших при отравлении суррогатным алкоголем увеличилось до 14
В России число погибших при отравлении суррогатным алкоголем увеличилось до 14
8 октября 2021 г. 08:46
Прошли учения корабельной ударной группы Каспийской флотилии России
Прошли учения корабельной ударной группы Каспийской флотилии России
8 октября 2021 г. 03:51
Саркисян признался, что Армения отставала в войне
Саркисян признался, что Армения отставала в войне
8 октября 2021 г. 02:53
В Тунисе столкнулись два поезда, пострадали 30 человек
В Тунисе столкнулись два поезда, пострадали 30 человек
8 октября 2021 г. 01:28
Жириновский избран главой фракции ЛДПР в Госдуме
Жириновский избран главой фракции ЛДПР в Госдуме
7 октября 2021 г. 22:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi