Эрдоган о значимости железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

"Мы обеспечили беспрерывное передвижение поездов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс".

"Мы обеспечили беспрерывное передвижение поездов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс".

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления на 12-м Транспортном и коммуникационном совете в аэропорту Ататюрка.

Он отметил, что в ближайшее время будет запущен экспресс-поезд в направлении Анкара-Сивас. По его словам, работы по многим маршрутам продолжаются.

"Мы увеличили протяженность автомобильной дороги с 1 717 до 3 532 км. В 2023 году протяженность автодороги вырастет до 4 100 км. Мы увеличили общую протяженность туннелей с 50 до 631 км, мостов – с 311 до 710 км. Количество аэропортов увеличили с 26 до 56, а количество полетов с 50 до 127 стран и 329 пунктов", - добавил Эрдоган.