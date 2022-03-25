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Эрдоган высказался о санкциях против России

Эрдоган высказался о санкциях против России "Мы можем присоединиться к определенным санкциям по линии ООН. Но давайте не забывать, что, предпринимая все эти шаги, нельзя отбрасывать в сторону наши отношения с Россией".
В регионе
25 марта 2022 г. 13:55
Эрдоган высказался о санкциях против России

"С точки зрения санкций, мы оцениваем определенные линии ООН. Но не будем забывать, что мы не можем отложить в сторону наши отношения с Россией".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Потому что сегодня примерно половину потребляемого в стране природного газа мы покупаем из России. Во-первых, я не могу оставить свой народ замерзать. Во-вторых, я не могу полностью отбросить нашу промышленность. Мы - государство, у нас 85 миллионов населения. Мы выполняем все свои задачи. На данный момент мы отправили около 56 грузовиков с гуманитарной помощью для украинцев", - сказал президент.

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Версия на английском языке Erdogan talks on sanctions against Russia
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Rusiyaya qarşı sanksiyalar barədə: “Xalqımı soyuqda qoya bilmərəm”

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