Эрдоган высказался по поводу резолюций Палаты представителей об "армянском геноциде"

"Турция вступила в новую борьбу за независимость, мы шаг за шагом идем к победе”.

Как сообщает Report, об этом на расширенном заседании парламентской фракции партии "Справедливости и развития" заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции отметил, что однажды взрывное устройство сработает в руках тех, кто поддерживает армянский терроризм и ПКК: "Успехи, достигнутые нами за довольно короткое время, вызвали беспокойство у некоторых лиц. Мы понесли потери - погибли 20 наших соотечественников. Ни одно из западных государств не выразило нам соболезнования. В ходе антитеррористической операции мы обезвредили более 900 террористов. На Западе нас постоянно спрашивают: "Ну, когда же уже вы покинете эти края?", на что я задаю им встречный вопрос - "А вы когда?".

Эрдоган также коснулся принятых Палатой представителей Конгресса США антитурецких резолюций: "29 октября в Конгрессе были приняты две резолюции. Они не обладают ровным счетом никакой силой, и мы не признаем их".