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Президент Турции: Несмотря на все угрозы PKK, наши граждане за границей не отступили

Президент Турции: Несмотря на все угрозы PKK, наши граждане за границей не отступили 17:32 "Несмотря на все угрозы PKK, наши граждане за границей не отступили, приняв участие в выборах". Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал во время своего выступления на
В регионе
27 мая 2023 г. 19:09
Президент Турции: Несмотря на все угрозы PKK, наши граждане за границей не отступили

"Несмотря на все угрозы PKK, наши граждане за границей не отступили, приняв участие в выборах".

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал во время своего выступления на митинге в стамбульском районе Бейкоз.

"Завтра мы одержим ​​победу, которая не порадует тех, кто вел деятельность, направленную против нашей страны. Это будет победа 85-миллионной Турции, победа демократии. Несмотря на все угрозы террористов PKK свои голоса отдали 2 миллиона наших граждан за рубежом. Они не отступили, выполнив свой гражданский долг", - сказал Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “PKK-nın bütün təhdidlərinə baxmayaraq xaricdəki vətəndaşlarımız geri addım atmayıb”

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