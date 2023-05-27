Президент Турции: Несмотря на все угрозы PKK, наши граждане за границей не отступили

"Несмотря на все угрозы PKK, наши граждане за границей не отступили, приняв участие в выборах".
Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал во время своего выступления на митинге в стамбульском районе Бейкоз.
"Завтра мы одержим победу, которая не порадует тех, кто вел деятельность, направленную против нашей страны. Это будет победа 85-миллионной Турции, победа демократии. Несмотря на все угрозы террористов PKK свои голоса отдали 2 миллиона наших граждан за рубежом. Они не отступили, выполнив свой гражданский долг", - сказал Эрдоган.