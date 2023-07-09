О нас

Эрдоган: Неправильно связывать запрос Турции на F-16 с членством Швеции в НАТО

Эрдоган: Неправильно связывать запрос Турции на F-16 с членством Швеции в НАТО "Неправильно связывать запрос Турции на F-16 с членством Швеции в НАТО".
В регионе
9 июля 2023 г. 22:26
Эрдоган: Неправильно связывать запрос Турции на F-16 с членством Швеции в НАТО

"Неправильно связывать запрос Турции на F-16 с членством Швеции в НАТО".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом США Джозефом Байденом.

Турецкий лидер применительно к членству Швеции в НАТО подчеркнул, что она сделала определенные шаги в правильном направлении, внеся изменения в свое антитеррористическое законодательство, но их сводят на нет акции, которые продолжают свободно проводить в стране сторонники запрещенной в Турции террористической организации PKK/PYD/YPG.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyənin “F-16” tələbini İsveçin NATO-ya üzvlüyü ilə əlaqələndirmək düzgün deyil”

Самое важное

Международное право на стороне Азербайджана - МНЕНИЕ
Международное право на стороне Азербайджана - МНЕНИЕ
8 июля 2023 г. 18:00
Запад проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов - МНЕНИЕ
Запад проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов - МНЕНИЕ
8 июля 2023 г. 16:20
С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
8 июля 2023 г. 09:21
Президент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
ФотоПрезидент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
7 июля 2023 г. 21:16
Президент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
7 июля 2023 г. 20:01
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
7 июля 2023 г. 19:43
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
7 июля 2023 г. 19:42
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Албании один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Албании один на один
7 июля 2023 г. 11:58
Состоялась церемония официальной встречи президента Албании
ФотоСостоялась церемония официальной встречи президента Албании
7 июля 2023 г. 11:44
Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма
Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма
6 июля 2023 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi