Эрдоган: Неправильно связывать запрос Турции на F-16 с членством Швеции в НАТО

"Неправильно связывать запрос Турции на F-16 с членством Швеции в НАТО".

"Неправильно связывать запрос Турции на F-16 с членством Швеции в НАТО".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом США Джозефом Байденом.

Турецкий лидер применительно к членству Швеции в НАТО подчеркнул, что она сделала определенные шаги в правильном направлении, внеся изменения в свое антитеррористическое законодательство, но их сводят на нет акции, которые продолжают свободно проводить в стране сторонники запрещенной в Турции террористической организации PKK/PYD/YPG.