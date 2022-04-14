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Эрдоган: Необходимо поддерживать Стамбульский процесс для достижения мира в Украине

Эрдоган: Необходимо поддерживать Стамбульский процесс для достижения мира в Украине "Необходимо поддерживать переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле для достижения мира".
В регионе
14 апреля 2022 г. 20:56
Эрдоган: Необходимо поддерживать Стамбульский процесс для достижения мира в Украине

"Необходимо поддерживать переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле для достижения мира".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

В ходе переговоров обсуждались региональные темы, в частности, конфликт между Украиной и Россией, а также турецко-австрийские отношения.

"Эрдоган заявил, что необходимо использовать любую возможность, чтобы положить конец гуманитарной драме в войне в Украине и добиться прекращения огня. Он также заявил, что необходимо поддерживать Стамбульский процесс, чтобы продвинуться в мирных переговорах. Он заявил, что Турция продолжит свои усилия в пользу мирного решения", - сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Ukraynada sülhə nail olmaq üçün İstanbul prosesinə dəstək vermək lazımdır”

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