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Эрдоган не видит проблем в примирении с Асадом

Эрдоган не видит проблем в примирении с Асадом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит препятствий для примирения с сирийским лидером Башаром Асадом, если будет налажена борьба с терроризмом на севере Сирии.
В регионе
19 мая 2023 г. 20:36
Эрдоган не видит проблем в примирении с Асадом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит препятствий для примирения с сирийским лидером Башаром Асадом, если будет налажена борьба с терроризмом на севере Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент Турции сказал в интервью телеканалу CNN.

"Благодаря моей дружбе с президентом России Владимиром Путиным мы решили, что можем открыть дверь в вопросе нашей борьбы с терроризмом на севере Сирии, что требует тесного сотрудничества и солидарности. Если мы сможем это сделать, то я не вижу остающихся препятствий на пути нашего примирения", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Əsədlə barışıqda problem olmadığını açıqlayıb
Версия на английском языке Erdogan sees no problem in reconciling with Assad

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