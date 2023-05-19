Эрдоган не видит проблем в примирении с Асадом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит препятствий для примирения с сирийским лидером Башаром Асадом, если будет налажена борьба с терроризмом на севере Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит препятствий для примирения с сирийским лидером Башаром Асадом, если будет налажена борьба с терроризмом на севере Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент Турции сказал в интервью телеканалу CNN.

"Благодаря моей дружбе с президентом России Владимиром Путиным мы решили, что можем открыть дверь в вопросе нашей борьбы с терроризмом на севере Сирии, что требует тесного сотрудничества и солидарности. Если мы сможем это сделать, то я не вижу остающихся препятствий на пути нашего примирения", - сказал глава государства.