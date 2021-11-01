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Эрдоган не примет участие в климатическом саммите в Глазго

Эрдоган не примет участие в климатическом саммите в Глазго Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по окончании саммита G20 в Риме вернулся в Стамбул и не станет лично принимать участие в климатическом саммите в Глазго.
В регионе
1 ноября 2021 г. 13:13
Эрдоган не примет участие в климатическом саммите в Глазго
Реджеп Тайип Эрдоган
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по окончании саммита G20 в Риме вернулся в Стамбул и не станет лично принимать участие в климатическом саммите в Глазго.

Как сообщает Report cо ссылкой на Anadolu, официальный борт турецкого лидера ночью приземлился в Стамбуле вместе со всей сопровождающей его делегацией.

На данный момент в актуальном списке выступающих климатического форума турецкий лидер не упомянут.

Изначально планировалось, что в Глазго состоится встреча Эрдогана с президентом США Джо Байденом. Однако эти переговоры уже прошли в Риме накануне.

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Версия на английском языке Erdogan not to join Glasgow Climate Summit
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Qlazqo İqlim Sammitində iştirak etməyəcək

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