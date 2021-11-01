Эрдоган не примет участие в климатическом саммите в Глазго

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по окончании саммита G20 в Риме вернулся в Стамбул и не станет лично принимать участие в климатическом саммите в Глазго.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по окончании саммита G20 в Риме вернулся в Стамбул и не станет лично принимать участие в климатическом саммите в Глазго.

Как сообщает Report cо ссылкой на Anadolu, официальный борт турецкого лидера ночью приземлился в Стамбуле вместе со всей сопровождающей его делегацией.

На данный момент в актуальном списке выступающих климатического форума турецкий лидер не упомянут.

Изначально планировалось, что в Глазго состоится встреча Эрдогана с президентом США Джо Байденом. Однако эти переговоры уже прошли в Риме накануне.