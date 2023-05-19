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Эрдоган не намерен менять экономическую политику Турции в случае победы на выборах

Эрдоган не намерен менять экономическую политику Турции в случае победы на выборах Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен менять экономическую политику страны в случае победы на выборах.
В регионе
19 мая 2023 г. 17:46
Эрдоган не намерен менять экономическую политику Турции в случае победы на выборах

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен менять экономическую политику страны в случае своей победы во втором туре президентских выборов 28 мая.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

"Абсолютно. Потому что я видел результаты, когда я еще был премьер-министром. Благодаря реализации такой же политики я увижу результаты снова, я это знаю", - сказал он.

Отметим, что по итогам первого тура, который состоялся 14 мая, Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, а его основной оппонент - Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.

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Версия на английском языке Erdogan says 'no plans' to change Türkiye's economic policy in case of winning runoff election

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