Эрдоган не намерен менять экономическую политику Турции в случае победы на выборах

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен менять экономическую политику страны в случае победы на выборах.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен менять экономическую политику страны в случае своей победы во втором туре президентских выборов 28 мая.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

"Абсолютно. Потому что я видел результаты, когда я еще был премьер-министром. Благодаря реализации такой же политики я увижу результаты снова, я это знаю", - сказал он.

Отметим, что по итогам первого тура, который состоялся 14 мая, Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, а его основной оппонент - Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.