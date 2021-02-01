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Эрдоган не исключил, что в Турции могут разработать новую конституцию

Эрдоган не исключил, что в Турции могут разработать новую конституцию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в стране могут разработать новую конституцию.
В регионе
1 февраля 2021 г. 21:36
Эрдоган не исключил, что в Турции могут разработать новую конституцию
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в стране могут разработать новую конституцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

"Возможно, настало время обсудить новую конституцию Турции. Мы можем приступить к этому в предстоящий период", - отметил Эрдоган.

По его словам, "этот процесс должен быть реализован прозрачно". "Итоговый текст должен быть представлен на усмотрение нации", - добавил он.

Действующая конституция Турции уже несколько раз изменялась. Последние изменения повлекли за собой смену конституционной строя республики с республиканского на президентский.

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