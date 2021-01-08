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Эрдоган назвал захват Капитолия шокирующим

Эрдоган назвал захват Капитолия шокирующим Президент Турции также выразил пожелание, чтобы процесс передачи полномочий Джо Байдену пройдет спокойно
В регионе
8 января 2021 г. 15:56
Эрдоган назвал захват Капитолия шокирующим
Реджеп Тайип Эрдоган
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Беспорядки, произошедшие на этой неделе в Конгрессе США шокировали мировое сообщество. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Этот процесс, произошедший в Америке, которую называют "колыбелью демократии", действительно шокировал мировое сообщество. Желаю семьям погибших терпения, а пострадавшим - скорейшего выздоровления", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.

Президент Турции также выразил пожелание, чтобы процесс передачи полномочий от Дональда Трампа избранному президенту США Джо Байдену прошел спокойно.

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