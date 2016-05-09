Эрдоган назвал вступление в ЕС стратегической целью Турции

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Вступление в ЕС - стратегическая цель Турции. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что надеется на облегчение визового процесса с Евросоюзом - и что это, в свою очередь, поможет ускорить процесс принятия страны в него. Ранее 6 мая он резко раскритиковал европейские власти за слишком жесткие критерии для отмены виз.

"В тот самый момент, когда Турция подвергается ударам со стороны террористических организаций и поддерживающих их явно или скрытно сил, ЕС требует от нас поменять закон о терроризме. Они говорят: "Я отменю визы, и это мое условие!" Извините, мы идем своим путем, а вы идите своим. Заключайте соглашения с кем хотите", - заявил Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле.