Эрдоган назвал время завершения вакцинации в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что процесс вакцинации от коронавирусной инфекции в стране завершится в мае-июне текущего года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что процесс вакцинации от коронавирусной инфекции в стране завершится в мае-июне текущего года.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом турецкий лидер заявил в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.

"Мы ждем из Китая 50 миллионов доз вакцины. Из Германии доставлено 1,5 млн доз вакцины BioNTech. Продолжаются переговоры и с российской стороной. Как только вакцина прибудет и из России, ситуация в стране еще более улучшится", - сказал Эрдоган.