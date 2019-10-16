Эрдоган назвал условие для окончания операции "Источник мира"

"Напомнив президенту Франции Эммануэлю Макрону, что они совершили в Руанде, Алжире, я сказал, что это они убили сотни тысяч людей. Пусть лучше смотрятся в зеркало".

Как сообщает Report, об этом на расширенном заседании парламентской фракции партии "Справедливости и развития" заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции рассказал о целях антитеррористической операции и предстоящих работах: "В этом регионе мы выполняли и выполняем все свои планы, работы. Турция никогда в своей истории не убивала мирных жителей. Этого не позволяют наша вера, культура и мораль".

Как мы объявляли, наше условие в том, чтобы этой ночью все террористы покинули 32-километровую зону безопасности. Тогда антитеррористическая операция "Источник мира" будет завершена", - заявил президент Турции.