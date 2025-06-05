Эрдоган назвал стамбульские переговоры РФ и Украины историческим событием

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил очередной раунд переговоров между представителями России и Украины, прошедший несколько дней назад в Стамбуле, как историческое событие.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил очередной раунд переговоров между представителями России и Украины, прошедший несколько дней назад в Стамбуле, как историческое событие.

Report со ссылкой на TRT Haber сообщает, что он сказал об этом в своем поздравлении по случаю праздника Гурбан.

Турецкий лидер подчеркнул, что официальная Анкара продолжит усилия для обеспечения справедливого мира между сторонами.

Он также высказался о ситуации в Сирии: "Мы высоко ценим борьбу новой администрации в нашей соседней Сирии за национальное единство, территориальную целостность и устойчивое развитие страны. Мы верим, что при поддержке всех братских стран региона Сирия достигнет прочного мира и вернется к своим прежним дням".