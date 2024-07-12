Эрдоган назвал Стамбул подходящим городом для саммита НАТО в 2026 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стамбул подходит на роль города, который примет саммит НАТО в 2026 году, хотя решения пока нет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стамбул подходит на роль города, который примет саммит НАТО в 2026 году, хотя решения пока нет.

Как передает Report, трансляцию вела администрация турецкого лидера в соцсетях.

"На данный момент мы еще не определились, какой это будет город. Мы обсудим это и проведем оценку. Я думаю, конечно, Стамбулу вполне подошло бы принять такое мероприятие. Мы сможем организовать такой крупный саммит в Стамбуле, где ранее уже проводили такое. Надеюсь, это будет Стамбул и мы оттуда вместе в НАТО поприветствуем мир", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО.

В итоговой декларации лидеров стран НАТО указывается, что они проведут следующую встречу в июне 2025 года в Гааге, в Нидерландах, а затем в 2026 году в Турции должен состояться саммит.