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Эрдоган назвал соцсети угрозой для демократии

Эрдоган назвал соцсети угрозой для демократии Соцсети, считавшиеся на первых порах символами свободы, со временем превратились в одну из основных угроз для демократии.
В регионе
11 декабря 2021 г. 20:30
Эрдоган назвал соцсети угрозой для демократии
Реджеп Тайип Эрдоган

Соцсети, считавшиеся на первых порах символами свободы, со временем превратились в одну из основных угроз для демократии.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Социальные сети, которые вначале назывались символом свободы, превратились в один из основных источников угрозы сегодняшней демократии. С ростом интереса к соцсетям увеличиваются потоки лжи и дезинформации. Эта проблема вышла за рамки нацбезопасности отдельных государств. достигнув масштабов глобальной угрозы безопасности", - сказал Эрдоган в видеообращении к участникам конференции по информационным технологиям в Стамбуле.

По его словам, турецкие власти "пытаются защитить граждан, особенно уязвимые слои общества, от лжи и дезинформации, не нарушая права на получение точной и беспристрастной информации".

"На фоне роста проявлений виртуального фашизма и потоков лживой информации, демократически развитые страны, подобные Турции, должны сохранять бдительность. Мы стремимся максимально правильно и объективно информировать людей, по возможности пресекаем потоки дезинформации и лжи", - добавил турецкий лидер.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Sosial şəbəkələr demokratiya üçün təhlükə mənbələrindən birinə çevrilib”

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