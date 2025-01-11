Эрдоган назвал смену власти в Сирии победой Турции

Смена власти в Сирии стала и победой Турции как соседа арабской республики.

Смена власти в Сирии стала и победой Турции как соседа арабской республики.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что те, кто не рад концу жестокого режима Башара Асада, не могут смириться с победой Турции.

Ранее турецкий лидер призвал мировое сообщество внести большой вклад в восстановление пострадавшей республики.

Эрдоган призывал арабские страны помочь в восстановлении Сирии, отметив, что стране причинен ущерб более чем на 500 млрд долларов.

Напомним, что в конце ноября прошлого года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.