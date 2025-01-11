Эрдоган назвал смену власти в Сирии победой Турции

Смена власти в Сирии стала и победой Турции как соседа арабской республики.
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Он подчеркнул, что те, кто не рад концу жестокого режима Башара Асада, не могут смириться с победой Турции.
Ранее турецкий лидер призвал мировое сообщество внести большой вклад в восстановление пострадавшей республики.
Эрдоган призывал арабские страны помочь в восстановлении Сирии, отметив, что стране причинен ущерб более чем на 500 млрд долларов.
Напомним, что в конце ноября прошлого года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.