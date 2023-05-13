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Эрдоган раскритиковал Кылычдароглу за невключение Азербайджана "в проект Шелкового пути"

Эрдоган раскритиковал Кылычдароглу за невключение Азербайджана "в проект Шелкового пути" Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "постыдным" невключение Азербайджана "в проект возрождения исторического Шелкового пути" кандидата на пост главы государства на предстоящих 14 мая выборах и лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычда
В регионе
13 мая 2023 г. 09:35
Эрдоган раскритиковал Кылычдароглу за невключение Азербайджана в проект Шелкового пути

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "постыдным" невключение Азербайджана "в проект возрождения исторического Шелкового пути" кандидата на пост главы государства на предстоящих 14 мая выборах и лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом турецкий лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов.

"Господин Кемаль (Кылычдароглу) вновь намерен опозорить нашу нацию, игнорируя наших азербайджанских братьев", -сказал он.

Глава государства также коснулся отношений Турции с США и Россией. По его словам, у Анкары налажены хорошие отношения как с Вашингтоном, так и с Москвой.

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Версия на английском языке Erdogan criticizes Kilicdaroglu for not including Azerbaijan into ‘Silk Road project’

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