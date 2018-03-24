Эрдоган назвал политику Запада на протяжении всей истории агрессивной

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Намерения Турции продолжить операцию в Сирии нельзя считать "захватническими". Как сообщает Report, такое заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, именно Запад в течение всей истории неоднократно проявлял себя в качестве захватчика и агрессора.

Также Эрдоган подчеркнул, что Турция не оставит без ответа призывы сирийцев и продолжит военную операцию в регионе.

"Именно поэтому население сирийских районов от Телль-Рифата до Манбиджа, Телль-Абъяда и Ресулайна выступает за приход Турции, чья политика ассоциируется в сознании людей с понятиями "безопасность", "спокойствие" и "порядок", — приводит агентство Anadolu слова турецкого президента.

Напомним, 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции в сирийском Африне. Операция, получившая название "Оливковая ветвь", направлена против формирований курдов.