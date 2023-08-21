Эрдоган назвал неприемлемыми действия миротворцев ООН в буферной зоне на Кипре

Действия представителей миротворческих сил ООН в буферной зоне на Кипре в отношении проживающих там турок-киприотов являются неприемлемыми и способствуют напряженности в регионе.
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"Действия миротворческих сил в отношении жителей Турецкой республики Северного Кипра для нас являются неприемлемыми. К сожалению, они привели к росту напряженности в регионе, не имеют под собой ни правовой, ни гуманитарной основы", - сказал Эрдоган.
Напомним, что ранее МИД Турции осудил действия миротворцев ООН в буферной зоне на Кипре. В ведомстве отметили, что возникшая ситуация свидетельствует, что ООН до сих пор не выполнила свои основные обязанности по обеспечению равного подхода к общинам разделенного острова и урегулированию на Кипре.