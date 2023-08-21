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Эрдоган назвал неприемлемыми действия миротворцев ООН в буферной зоне на Кипре

Эрдоган назвал неприемлемыми действия миротворцев ООН в буферной зоне на Кипре Действия представителей миротворческих сил ООН в буферной зоне на Кипре в отношении проживающих там турок-киприотов являются неприемлемыми и способствуют напряженности в регионе.
В регионе
21 августа 2023 г. 21:36
Эрдоган назвал неприемлемыми действия миротворцев ООН в буферной зоне на Кипре

Действия представителей миротворческих сил ООН в буферной зоне на Кипре в отношении проживающих там турок-киприотов являются неприемлемыми и способствуют напряженности в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров, которое прошло в президентском дворце в Анкаре под его председательством.

"Действия миротворческих сил в отношении жителей Турецкой республики Северного Кипра для нас являются неприемлемыми. К сожалению, они привели к росту напряженности в регионе, не имеют под собой ни правовой, ни гуманитарной основы", - сказал Эрдоган.

Напомним, что ранее МИД Турции осудил действия миротворцев ООН в буферной зоне на Кипре. В ведомстве отметили, что возникшая ситуация свидетельствует, что ООН до сих пор не выполнила свои основные обязанности по обеспечению равного подхода к общинам разделенного острова и урегулированию на Кипре.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan BMT sülhməramlılarının Kiprdəki bufer zonada hərəkətlərini qəbuledilməz adlandırıb

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