Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать "ДНР" и "ЛНР"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать независимость "Донецкой и Луганской народных республик" (ДНР и ЛНР).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать независимость "Донецкой и Луганской народных республик" (ДНР и ЛНР).

Как передает Report со ссылкой на Haber Global.

"Мы с самого начала кризиса искренне стремились снизить напряженность. В заявлении нашего МИД по поводу последних событий было указано, что решение России признать так называемые Донецкую и Луганскую республики противоречит минским соглашениям", - сказал турецкий президент журналистам на борту самолета по возвращении из африканского турне.

Отметим, что вчера президент РФ Владимир Путин принял решение о признании суверенитета непризнанных Донецкой и Луганской "народных республик" Россией.