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Эрдоган назвал лесные пожары международной угрозой

Эрдоган назвал лесные пожары международной угрозой Лесные пожары стали угрозой международного масштаба, сопоставимой с пандемией коронавируса и терроризмом.
В регионе
5 августа 2021 г. 01:27
Эрдоган назвал лесные пожары международной угрозой
Реджеп Тайип Эрдоган

Лесные пожары стали угрозой международного масштаба, сопоставимой с пандемией коронавируса и терроризмом.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Лесные пожары — это международная угроза, сравнимая с пандемией COVID-19, ее можно сравнить даже с угрозой терроризма", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.

По его словам, с угрозой лесных пожаров сталкивается весь мир, леса горят в США, Канаде, России, Испании, Италии, африканских странах, эта ситуация вызвана климатическими условиями.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan meşə yanğınlarını beynəlxalq təhlükə adlandırıb

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