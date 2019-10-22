Эрдоган назвал дату отвода террористов YPG от границы с Турцией - ОБНОВЛЕНО - 2

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что начиная со среды, террористы YPG в Сирии должны быть выведены за пределы 30-километровой зоны от границы с Турцией, достигнута также договоренность о совместном патрулировании с РФ.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Начиная с завтрашнего дня, будем осуществлять наш проект. В течение 150 часов все террористы YPG и тяжелые вооружения будут отодвинуты на 30 километров вглубь и ликвидированы. Совместные наши патрули на протяжении 10-километровой глубины будут осуществляться. Все террористы YPG будут выведены с этой территории. Оба государства будут принимать все необходимые меры, чтобы террористы не проникали, и будут работать в плотной координации", - сказал Эрдоган по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также добавил, что РФ и Турция будут прилагать усилия для того, чтобы достичь политического урегулирования в Сирии.

*** 21:42

Россия разделяет беспокойство Турции в связи с ростом сепаратистских настроений в Сирии, которые искусственно подогревались со стороны, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Разделяем беспокойство турецкой стороны в связи с усилением угрозы терроризма и ростом этноконфессиональных противоречий в данном регионе", - сказал он после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российский лидер отметил, что эти противоречия и сепаратистские настроения в последнее время искусственно подогревались со стороны.

*** 14:48

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят встречу в Сочи.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что в ходе встречи Путин заявил об острой ситуации в Сирии.

"Все это видят и понимают, консультации РФ и Турции по этому вопросу очень востребованы",- сказал он.