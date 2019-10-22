Президент Турции назвал число террористов, нейтрализованных на севере Сирии

"В ходе операции на севере Сирии было нейтрализовано 775 террористов РKK/YPG-PYD".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в преддверии визита в Россию заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что процесс изгнания террористов из региона продолжается: "Сегодня утром я переговорил с министром обороны Хулуси Акаром. Он заявил, что процесс освобождения территорий от террористических группировок продолжается. В настоящее время 1200-1300 террористов спешно покидают территории. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока в регионе не останется ни одного террориста".

Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что до полной зачистки всего региона от террористических группировок операция "Источник мира" будет продолжена.

По словам президента Турции, в ходе операции было нейтрализовано 775 террористов. Напомним, что антитеррористическая операция "Источник мира", в которой участвуют вооруженные силы Турции и Национальная армия Сирии, началась 9 октября на севере Сирии. Цель операции – зачистка турецко-сирийской границы от сил РKK/YPG-PYD и ИГИЛ, воспрепятствование созданию террористического государства и возвращение беженцев в свои дома.