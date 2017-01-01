Эрдоган назвал целью теракта в Стамбуле "хаос" в стране

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что целью совершенного ночью в Стамбуле теракта было дестабилизировать страну и "посеять хаос".

Как передает Report, об этом сообщает сайт телеканала CNN Turk.

"Они пытаются создать хаос, деморализовать наш народ и дестабилизировать нашу страну с помощью ужасных нападений на мирных жителей, - заявил Эрдоган. - Как нация, мы сохраним свое хладнокровие, объединимся и никогда не будем отступать перед такими грязными играми".

Эрдоган заявил, что Турция понимает связь между терактами и ситуацией в регионе и намерена искоренить терроризм у его истоков.

Минувшей ночью неизвестные преступники совершили нападение на ночной клуб Reina в районе Ортакёй. По данным турецкого телеканала NTV, двое злоумышленников в костюмах Санта-Клауса устроили там стрельбу. Согласно заявлению министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, погибли 39 человек, не менее 15 из них - иностранцы. Ранения получили 69 человек.