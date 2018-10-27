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    Эрдоган назначил 39 новых губернаторов

    Новым губернатором Анкары назначен бывший губернатор Стамбула Васип Шахин

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил новых губернаторов в 39 из 81 турецких провинций, в том числе Анкары и Стамбула.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующий указ турецкого лидера опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

    Новым губернатором Анкары назначен бывший губернатор Стамбула Васип Шахин, новым губернатором Стамбула – бывший губернатор провинции Газиантеп Али Ерликайя.

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