Эрдоган назначил 39 новых губернаторов

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил новых губернаторов в 39 из 81 турецких провинций, в том числе Анкары и Стамбула.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующий указ турецкого лидера опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

Новым губернатором Анкары назначен бывший губернатор Стамбула Васип Шахин, новым губернатором Стамбула – бывший губернатор провинции Газиантеп Али Ерликайя.