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Эрдоган: Настало время для мира в Карабахе под суверенитетом Азербайджана

Эрдоган: Настало время для мира в Карабахе под суверенитетом Азербайджана Настало время для мира в Карабахе под суверенитетом Азербайджана, долг Армении - содействовать его установлению и сохранению. Поскольку прогресс в отношениях между Баку и Ереваном будет способствовать региональной стабильности.
В регионе
26 сентября 2023 г. 14:30
Эрдоган: Настало время для мира в Карабахе под суверенитетом Азербайджана

Настало время для мира в Карабахе под суверенитетом Азербайджана, долг Армении - содействовать его установлению и сохранению. Поскольку прогресс в отношениях между Баку и Ереваном будет способствовать региональной стабильности.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по возвращению из Нахчыванской Автономной Республики.

Турецкий лидер подчеркнул, что в Анкаре ожидают, что Армения проявит сильную волю для установления мира в регионе вместо того, чтобы затягивать мирный процесс.

Эрдоган отметил, что антитеррористические мероприятия укрепили суверенитет Баку над Карабахом и открыли новое окно возможностей для мира в регионе.

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Версия на английском языке Erdogan: Time has come for peace in Karabakh under Azerbaijan’s sovereignty

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