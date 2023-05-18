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Эрдоган: Наша победа на парламентских выборах беспокоит Республиканскую народную партию

Эрдоган: Наша победа на парламентских выборах беспокоит Республиканскую народную партию Победа Республиканского союза на парламентских выборах и серьезная разница в президентских выборах нарушили спокойствие председателя и членов Республиканской народной партии (РНП).
В регионе
18 мая 2023 г. 11:44
Эрдоган: Наша победа на парламентских выборах беспокоит Республиканскую народную партию

Победа Республиканского союза на парламентских выборах и серьезная разница в президентских выборах нарушили спокойствие председателя и членов Республиканской народной партии (РНП).

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в Twitter.

По его словам, руководство РНП 14 мая, зная о результатах выборов, устроило спектакль, за которым наблюдал по телевидению весь народ: "Они отмечали, что победа за ними. По мере обнародования результатов голосования раскрывалась и их ложь. Тем не менее, они не принесли извинений ни своим избирателям, ни общественности".

По мнению Эрдогана, противоположная сторона все еще продолжает свою кампанию: "Надеюсь, благодаря солидарности государства и нации мы вместе залечим наши раны. Мы не оставим наших братьев, пострадавших от землетрясения, мы будем рядом".

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Версия на английском языке Erdogan: 'Our victory in parliamentary elections deranged CHP'
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Parlament seçkilərindəki qələbəmiz CHP-də sabitliyi pozub"

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