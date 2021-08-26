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Эрдоган: Наша история не знает легких побед

Эрдоган: Наша история не знает легких побед Наша история не знает легко добытых побед.
В регионе
26 августа 2021 г. 13:48
Эрдоган: Наша история не знает легких побед
Реджеп Тайип Эрдоган
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Наша история не знает легко добытых побед.

Как сообщает Report, об этом во время выступления на церемонии, посвященной 950-летию победы в битве при Малазгирте заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"За победой в Малазгирте также стоит большой труд и это не рядовая победа, ютящаяся на пыльных страницах истории. Победа, завоеванная в битве при Малазгирте, 950-ю годовщину которой мы сегодня отмечаем, это столп", - сказал он.

Султан Алпарслан, сын Чагры бека Туркмена, правителя Хорасана, ставший вторым султаном Сельджукского государства, в возрасте 42 лет одержал победу, изменившую ход истории всего региона.

26 августа 1071 года армия султана Алпарслана разгромила превосходящие силы византийского императора Романа IV Диогена. Победа при Малазгирте открыла туркам путь в Анатолию.

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Версия на английском языке Erdogan: There is no easy victory in our history
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Bizim tariximizdə asan qələbə yoxdur”

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