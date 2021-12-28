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Эрдоган: Наша цель - войти в топ-10 экономик мира

Эрдоган: Наша цель - войти в топ-10 экономик мира "Инструменты, разработанные правительством в экономике, спасли страну от порочного круга. Целью Анкары является попадание в топ-10 экономик мира".
В регионе
28 декабря 2021 г. 19:17
Эрдоган: Наша цель - войти в топ-10 экономик мира
Реджеп Тайип Эрдоган

"Инструменты, разработанные правительством в экономике, спасли страну от порочного круга. Целью Анкары является попадание в топ-10 экономик мира".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии вручения научных наград Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) и Академии наук Турции (TÜBA).

"С помощью пройденного нами пути в экономике и разработанных нами инструментов мы спасли нашу страну от порочного круга, в котором она оказалась в прошлом. Вытащили из-под колес нестабильности, в которых она застряла, и механизма незащищенности. … Наш путь - это инвестиции, занятость, производство, экспорт и рост. Наша цель - войти в топ-10 экономик мира", - сказал турецкий лидер.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Məqsədimiz dünyanın ən güclü 10 iqtisadiyyatı sırasına daxil olmaqdır”

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