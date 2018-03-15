Эрдоган: Наш язык вновь под угрозой

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Языковая революция сделала наш язык безликим, оторвав его от корней".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на церемонии награждения победителей конкурса стихов и рассказов в Бештепе.

"Я считаю важным преподавание в школах османского диалекта тюркского языка. Наш язык вновь под угрозой. Ответственность за его сохранение лежит на каждом из нас. Исконное звучание тюркского языка отстаивали Мехмет Эрсой, Наджиб Фазиль Гысакюрек, в Азербайджане – Бахтияр Вагабзаде, в Иране – Шахрияр.

Использование в переписке и планшетах привнесенных в наш язык слов и выражений переходит всякие границы. По сути, это подрывает наш оплот, перерезает нам вены. Совершая подобное с нашим языком, вы разрываете связь поколений, отрываетесь от корней", - заявил президент Турции.